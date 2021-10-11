Россию назвали самым привлекательным для инвестиций рынком

Существенное подорожание энергоносителей увеличило доходы компаний-экспортеров из развивающихся стран, сделав их более привлекательными на фондовом рынке. Россия стала самым востребованным рынком для вложений, сообщает Bloomberg.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Цены на энергоносители будут держаться на высоких уровнях, и компании в странах-экспортерах сырья получат выгоду от глобального дефицита таких активов. Благодаря этому эксперты продолжат пересматривать оценку экспортеров энергоносителей и материалов», – заявил главный инвестиционный директор лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай.

Видео дня

Акции энергетических компаний развивающихся стран стоят на треть меньше, чем могли бы. Такая недооцененность привлекает инвесторов. Агентство считает, что Россия может похвастаться не только статусом нефтегазовой сверхдержавы, но и здоровым состоянием финансов. Отмечаются наличие у России резервов на сумму более $600 млрд и ее низкое долговое бремя.

С начала второго полугодия прогнозы по прибыли российских компаний на ближайший год увеличились на 14%. При этом по Саудовской Аравии данные оценки выросли на 6,7%, а по Латинской Америке они и вовсе упали.

«Более высокие цены на нефть приведут к увеличению прибыли и дивидендов по акциям энергетических компаний, на которые приходится 59% индекса RDX (Russian Depositary Index), и к укреплению рубля. Это вызовет рост локальных акций, составляющих еще 25% индекса. По сути, индекс идеально подходит в качестве инструмента, который поможет отыграть наши позитивные ожидания в отношении сырьевых товаров в целом и нефти в частности», – полагает стратег JPMorgan Давид Сильверстини.