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Россию назвали самым привлекательным для инвестиций рынком

Лера Букина
1 час назад

Существенное подорожание энергоносителей увеличило доходы компаний-экспортеров из развивающихся стран, сделав их более привлекательными на фондовом рынке. Россия стала самым востребованным рынком для вложений, сообщает Bloomberg.

Россию назвали самым привлекательным для инвестиций рынком
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Цены на энергоносители будут держаться на высоких уровнях, и компании в странах-экспортерах сырья получат выгоду от глобального дефицита таких активов. Благодаря этому эксперты продолжат пересматривать оценку экспортеров энергоносителей и материалов», – заявил главный инвестиционный директор лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай.

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Акции энергетических компаний развивающихся стран стоят на треть меньше, чем могли бы. Такая недооцененность привлекает инвесторов. Агентство считает, что Россия может похвастаться не только статусом нефтегазовой сверхдержавы, но и здоровым состоянием финансов. Отмечаются наличие у России резервов на сумму более $600 млрд и ее низкое долговое бремя.

С начала второго полугодия прогнозы по прибыли российских компаний на ближайший год увеличились на 14%. При этом по Саудовской Аравии данные оценки выросли на 6,7%, а по Латинской Америке они и вовсе упали.

«Более высокие цены на нефть приведут к увеличению прибыли и дивидендов по акциям энергетических компаний, на которые приходится 59% индекса RDX (Russian Depositary Index), и к укреплению рубля. Это вызовет рост локальных акций, составляющих еще 25% индекса. По сути, индекс идеально подходит в качестве инструмента, который поможет отыграть наши позитивные ожидания в отношении сырьевых товаров в целом и нефти в частности», – полагает стратег JPMorgan Давид Сильверстини.

Ранее участники рынка заявили о рекордном росте вложений международных инвесторов в российские акции нефти и газа. За прошлую неделю в российские ценные бумаги было инвестировано $170 млн. Как сообщил директор по инвестициям April Capital Дмитрий Скворцов, рынки и спрос на углеводороды резко восстанавливаются после падения в прошлом году, в то время как из-за коронавируса и «зеленой» повестки этот сектор оказался сильно недоинвестирован в последние полтора года.

Рынки,Экономика,Дмитрий Скворцов,Bloomberg,
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