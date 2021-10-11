Стоимость биткоина обновила рекорд

Стоимость биткоина впервые с мая превысила отметку в 57 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.

По состоянию на 16:35 по мск Bitcoin стоил 56,71 тысячи долларов. Рост цены криптовалюты составлял 2,1 %. Минутами ранее Bitcoin торговался по цене свыше 57 тысяч долларов – впервые с мая этого года.

За последние три недели самая популярная криптовалюта прибавила в цене почти на 40 %. В сентябре котировки биткоина сильно упали на фоне новости о его делегализации в Китае.