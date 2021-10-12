СберСпасибо и CASHOFF запускают совместные чековые акции на товары от производителей

К программе лояльности СберСпасибо в качестве партнёра присоединился резидент фонда «Сколково» — финансово-технологическая компания CASHOFF. В рамках сотрудничества в мобильном приложении СберСпасибо появятся акции от ведущих мировых производителей лекарств и продуктов питания.

Участникам СберСпасибо достаточно лишь ознакомиться с акцией и оплатить покупку картой СберБанка в любом магазине или аптеке, где представлен акционный товар. Чек автоматически загрузится в мобильное приложение, и если в нём есть акционный товар, то клиент получит дополнительные бонусы СберСпасибо.

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Эта механика полностью бесконтактна и не предполагает дополнительных действий со стороны клиента. Благодаря ней производители товаров могут напрямую взаимодействовать с потребителями, минуя торговые сети. Если раньше брендам необходимо было договариваться о запуске акций с сетью, то теперь чековые промоакции можно запустить одновременно — и в крупных сетях, и в небольших магазинах. Сопоставление чека с банковской транзакцией полностью исключает риск мошенничества с чужими чеками, а огромный охват программы лояльности обеспечивает колоссальный рост продаж.

Стать участником программы лояльности может любой держатель карты СберБанка, зарегистрировавшись на сайте или в мобильном приложении СберСпасибо.

Присоединение такого партнёра, как CASHOFF, — важный этап развития программы лояльности. Теперь мы сможем качественнее и оперативнее запускать акции с брендами, масштабируя их на всю страну, и тем самым формировать ещё более выгодные предложения для наших клиентов

Директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо

Многие российские банки активно изучают возможности развития своих программ лояльности на основе чековых товарных позиций. С некоторыми крупными банками мы уже работаем в этом направлении, но только в СберБанке клиентский путь полностью автоматизирован и предусматривает автоматическую загрузку чека из любого магазина по банковской транзакции. Наши клиенты-производители тоже счастливы, что появилась возможность запускать масштабные активации на всю страну

Дмитрий Горьков