На Украине начался газовый кризис

Украинские бюджетные учреждения и бытовые потребители в самом начале отопительного сезона столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Об этом во вторник сообщило украинское издание "Бизнес.Цензор".

По его информации, больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35000-45000 гривен ($1300-1700) за тысячу кубометров. Кроме того, констатирует издание, проблемы с топливом возникли и у рядовых граждан, которые раньше платили за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8000 гривен (больше $300) за 1 тыс. куб. м. Их теперь вынуждают платить в два раза больше. При этом, зачастую такая ситуация возникает без ведома самих потребителей в связи с отказом поставщика выполнять свои обязательства. "Из-за непродуманного регулирования рынка газа и отсутствия контроля, наиболее незащищенные украинские потребители с началом отопительного сезона будут платить повышенную цену за газ", - отметило СМИ. По данным издания, речь может идти о 600 тыс. украинских семей.

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Такая ситуация сложилась несмотря на заверения президента Украины Владимира Зеленского о том, что до конца отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на жилищно-коммунальные услуги для потребителей повышаться не будут. Он, в частности, заявлял, что тарифы останутся прежними, "несмотря на рыночные изменения, колебания и давление других государств". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в свою очередь гарантировал, что тарифы будут прежними, с этой целью, по его словам, правительство разработало план для стабилизации тарифов. Премьер, в частности, сообщал, что сохранится фиксированная цена на газ и будут внесены изменения в бюджет для увеличения программы субсидий. Кроме того, по словам Шмыгаля, меморандум с местной властью гарантирует, что тарифы на отопление не будут повышаться по сравнению с прошлым годом.

Такие заявления руководителей государства прозвучали 30 сентября на фоне данных Госстата, которые свидетельствуют о том, что средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на Украине за август 2021 года по сравнению с августом прошлого года выросли на 29%. До этого повышения 94% жителей страны уже называли тарифы на услуги ЖКХ завышенными.

Отопительный сезон на Украине длится около полугода и начинается, как правило, с середины октября. Местные эксперты говорят о предстоящих проблемах во время отопительного сезона из-за дефицита газа. В год страна потребляет до 23 млрд куб. м газа, из которых 13 млрд куб. м составляет газ собственной добычи - "Нафтогаза" и частных компаний.

Газ для Украины

На Украине газ собственной добычи, которого недостаточно для внутренней потребности, продается в три раза дороже. По словам лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, при себестоимости украинского газа около одной гривны за кубический метр (около 4 центов) потребителям его продают почти в восемь раз дороже. По ее словам, для бюджетных организаций, включая детсады, школы, больницы, газ в этом сезоне будет стоить по 24 гривен (около $0,9).

Проблемы у Киева с поставками газа усугубились поле того, как с ноября 2015 года Украина перестала напрямую закупать российский газ, заменив его так называемым виртуальным реверсом из Европы, что сказалось на тарифах для украинских потребителей. Украина отказалась от возобновления прямых поставок российского газа по сниженной цене, договоренность о которой была достигнута в 2019 году главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, когда Россия готова была поставлять Украине газ по фиксированной цене $175.

Ситуация с ценой на газ усугубилась для Украины после завершения строительства Россией газопровода "Северный поток - 2" и резким ростом цен на энергоносители в Европе.

«Если бы регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения, то вопроса о коррумпированности отдельных чиновников не возникло бы», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский. Ранее на Украине заявили о начале газового кризиса на фоне высоких цен на топливо.

«Неделю назад правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость газа зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. Если включить НДС за транспортировку, стоимость доходит примерно до 19 гривен (51,78 рубля)», – эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса Украины Валентин Землянский.

При этом, по его словам, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг», и «по идее никаких бюрократических проволочек быть не должно». «Бюджетные организации вообще не должны были подписывать договоры с «частниками». То есть на уровне кабмина вопрос с тарифами был урегулирован. Но нужно разбираться, что же на самом деле происходит в том же Ивано-Франковске, где, по словам мэра, в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления», – пояснил эксперт.

Землянский также указал на преждевременность газового кризиса в стране. «Кризиса не должно быть в октябре, так как газа в хранилищах достаточно, а зима еще не наступила, – уточнил он. – Даже если учесть возможные форс-мажоры, то их можно было бы ожидать в январе-феврале, когда в хранилищах останется мало запасов топлива».

«Почему кризис наступил сейчас? Возможно, это в большей степени связано с политическими вопросами, нежели экономическими. Проблемы в регионах, которые накапливались в предыдущие годы, системно не решались. Может быть, «хлопнула ушами» мэрия Ивано-Франковска, или же у них есть какие-то финансовые проблемы, которые надо урегулировать с «Нафтогазом», – предположил эксперт.

«Такая ситуация не будет единичной. Вопрос в том – готов ли кабмин оперативно отреагировать на возникающие проблемы. На мой взгляд, было бы логично создать межведомственную рабочую группу, включающую в себя представителей из «Нафтогаза», министерства экономики, Минэнерго и силовых ведомств, – полагает Землянский. – На основе действующего меморандума такая оперативная группа могла бы посмотреть, чего конкретно и каким регионам не хватает для успешного прохождения отопительного сезона. Заключается ли проблема в нормативно-правовой базе или же в исполнительной власти с точки зрения принятия необходимых решений?».

При этом, по словам собеседника, «вопрос о коррумпированности и жадности отдельных чиновников вообще мог бы не возникнуть, если бы все регионы вовремя провели аудит тарифов в сфере теплоснабжения».

«Это важная вещь, учитывая, что региональные власти получили полномочия на установку этих тарифов. В этой связи государство должно было оставить за собой контролирующую функцию за формированием тарифной политики регионов и проверкой самой структуры тарифов, – уверен Землянский. – Если бы все было сделано, то вопросов о коррупционной составляющей на местах просто не было бы».

«Но такой аудит повсеместно не проводился. Был ряд инициатив со стороны отдельных мэров, которые действительно переживают за вверенные им территории. А там, где не было пинка сверху, никто самостоятельно ничего не проводил», – заключил эксперт.

Ранее стало известно, что на Украине больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Как сообщает украинское издание «Бизнес.Цензор», бюджетные учреждения должны платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.

Отмечается, что правительство заключило с «Нафтогазом» и местными властями меморандум, в котором стоимость зафиксирована в размере 13,6 гривны (36,97 рубля) за кубометр. При этом, согласно меморандуму, поставлять газ должен «Нафтогаз Трейдинг».

Многие бюджетные учреждения уже расторгли старые договоры с «частниками» в надежде заключить новые контракты с «Нафтогазом», так они остались без контрактов. «В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней», – пишет издание.

Также с проблемами столкнулись и обычные граждане. Некоторых потребителей, которые платят за газ по ставке годового тарифа с фиксированной ценой около 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, вынуждают платить за газ по 16,5 гривны (44,86 рубля).

Ранее мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив сообщил, что в учреждениях здравоохранения, школах, детских садах и социальных учреждениях города нет отопления из-за сверхвысокой цены на газ.

Позже в Закарпатской области Украины также объявили чрезвычайную ситуацию в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам.

Напомним, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.

Днем ранее Украина отказалась вести с Россией переговоры о прямой закупке газа. Между тем в прошлую субботу экс-министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил соотечественников о неизбежности энергетического кризиса из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита голубого топлива в Европу. При этом в Кремле допустили возможность возвращения к прямым поставкам газа Украине.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин заявил в эфире телеканала «Первый независимый», что глава страны Владимир Зеленский отверг выгодные для Украины договорённости о цене на газ, заключённые с Россией. Причиной этого стало то, что договорённость была заключена лидером оппозиционной партии Виктором Медведчуком.

Кузьмин рассказал, что два года назад Медведчук договорился с руководством России о том, что Москва готова поставлять на Украину газ по фиксированной цене в $175. Впоследствии эти договорённости подтвердили премьер-министр и президент России, но Киев отказался от их реализации, так как их достиг Медведчук, а не украинский лидер. По словам Кузьмина, вместо того чтобы повышать уровень жизни простых граждан, современная украинская власть занята увеличением личного благосостояния.

А теперь представьте, как бы развивалась украинская экономика и какие бы были платёжки у людей, если бы цена на газ в Украине была $175, притом что в Европе она $1500, — заявил оппозиционер.

Полная интеграция энергетического рынка Украины в рынок Евросоюза является одной из главных целей сотрудничества Киева и ЕС. Об этом говорится в речи еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, размещённой на сайте Еврокомиссии.

По словам Симсон, несколько недель назад в Брюсселе она имела возможность «хорошо побеседовать» с министром энергетики Украины Германом Галущенко.

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Мы подтвердили, что одной из основных целей сотрудничества между ЕС и Украиной в области энергетики является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС, — отметила еврокомиссар.

Она также добавила, что данный процесс включает в себя также синхронизацию электросетей.

Представители Европейского союза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь. Об этом рассказал источник РИА Новости в ЕС.

Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ.

«По этому вопросу будут детальные консультации с украинскими коллегами, чтобы определить, что может быть сделано, чтобы увеличить возможные физические мощности поставок газа из стран ЕС на Украину в случае недостатка [топлива Киеву]», — отметил источник.

Он добавил, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС — Украина, который пройдет 12 октября.