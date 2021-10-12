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Западные СМИ назвали виновников газового кризиса в Европе

Вероника Полынина
1 час назад

Евросоюз и Великобритания могут винить в резком скачке цен на газ только себя, пишет издание Financial Times. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».

Западные СМИ назвали виновников газового кризиса в Европе
Фото: ReutersReuters

За последние десять лет зависимость Евросоюза от российского газа выросла несмотря на все предостережения США, отмечается в статье. При этом Соединенные Штаты не могут компенсировать нехватку поставок из-за ограниченного экспортного потенциала.

Россия обеспечивает 41% необходимого Евросоюзу объема газа. Зависимость Великобритании от российского газа значительно ниже, но королевство не может не реагировать на колебания цен в Европе.

«И Евросоюз, и Соединенное Королевство проигнорировали роль природного газа в качестве переходного топлива в процессе декарбонизации экономики. Одним из следствий стало то, что за последние десять лет объемы британских газохранилищ уменьшились на две трети, и сейчас имеющегося в них газа хватит всего на четыре или пять дней при максимальных зимних нагрузках», - пишет FT.

В обычных условиях американский СПГ служит защитой от резких скачков цен, но сейчас СПГ-терминалы США уже работают на 95% своих возможностей из-за роста спроса в Азии. Российская добыча тоже приблизилась к максимальным мощностям – ежедневно «Газпром» добывает по 1,4 млрд кубометров топлива.

По мнению авторов статьи, резкий рост цен на газ стал «заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость». Они призвали учитывать роль газа в качестве резервного топлива во время перехода на экологически чистые источники энергии и разработать эффективные планы, где поставщиками топлива будет не только РФ, но и США.

На Украине начался газовый кризис

6 октября биржевые цены на газ в Европе установили рекорд, приблизившись к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров. Однако в тот же день торги закрылись на уровне 1287 долларов, а 7 октября — на уровне 1158 долларов. 12 октября биржевые цены на газ в Европе опустилась ниже отметки 970 долларов за тысячу кубометров.

Рынки,Газпром,ЕС,InoSMI.Ru,
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