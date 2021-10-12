Западные СМИ назвали виновников газового кризиса в Европе

Евросоюз и Великобритания могут винить в резком скачке цен на газ только себя, пишет издание Financial Times. Перевод статьи приводит «ИноСМИ».
За последние десять лет зависимость Евросоюза от российского газа выросла несмотря на все предостережения США, отмечается в статье. При этом Соединенные Штаты не могут компенсировать нехватку поставок из-за ограниченного экспортного потенциала.
Россия обеспечивает 41% необходимого Евросоюзу объема газа. Зависимость Великобритании от российского газа значительно ниже, но королевство не может не реагировать на колебания цен в Европе.
«И Евросоюз, и Соединенное Королевство проигнорировали роль природного газа в качестве переходного топлива в процессе декарбонизации экономики. Одним из следствий стало то, что за последние десять лет объемы британских газохранилищ уменьшились на две трети, и сейчас имеющегося в них газа хватит всего на четыре или пять дней при максимальных зимних нагрузках», - пишет FT.
В обычных условиях американский СПГ служит защитой от резких скачков цен, но сейчас СПГ-терминалы США уже работают на 95% своих возможностей из-за роста спроса в Азии. Российская добыча тоже приблизилась к максимальным мощностям – ежедневно «Газпром» добывает по 1,4 млрд кубометров топлива.
По мнению авторов статьи, резкий рост цен на газ стал «заслуженным наказанием для политиков Евросоюза и Соединенного Королевства за их близорукость». Они призвали учитывать роль газа в качестве резервного топлива во время перехода на экологически чистые источники энергии и разработать эффективные планы, где поставщиками топлива будет не только РФ, но и США.
6 октября биржевые цены на газ в Европе установили рекорд, приблизившись к отметке 2000 долларов за тысячу кубометров. Однако в тот же день торги закрылись на уровне 1287 долларов, а 7 октября — на уровне 1158 долларов. 12 октября биржевые цены на газ в Европе опустилась ниже отметки 970 долларов за тысячу кубометров.