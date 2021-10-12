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"Золото дураков": в JPMorgan не увидели будущего у биткоина

Вероника Полынина
37 минут назад

Перспективы биткоина весьма сомнительны, возможно, что у самой дорогой криптовалюты нет будущего. Такое мнение высказал генеральный директор инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, выступая на мероприятии Института международных финансов (IIF).

В JPMorgan сочли биткоин золотом дураков
Фото: ТАССТАСС

По словам Даймона, он придерживается мнения, что биткоин ничего не стоит, но клиенты банка с ним не согласны.

Гендиректор JPMorgan отметил, что банки не могут запретить клиентам покупать биткоины, но могут предоставить максимально законный и прозрачный доступ к рынку криптовалют.

Стоимость биткоина обновила рекорд

Даймон назвал криптовалюту «золотом дураков» и выразил уверенность, что в скором времени регулирующие органы возьмутся за этот рынок.

«Я всегда считал, что где-то она будет объявлена незаконной, например, Китай сделал ее незаконной, поэтому я думаю, что это золото дураков», - цитирует «Прайм» Джейми Даймона.

Гендиректор JPMorgan регулярно критикует криптовалюты. Ранее он уже заявлял, что биткоин не имеет внутренней стоимости и призывал держаться подальше от рынка криптовалюты.

При этом JPMorgan стал первым из крупнейших американских инвестиционных банков, предоставивших клиентам доступ к криптовалютным фондам.

Рынки,Джейми Даймон,
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