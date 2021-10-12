В JPMorgan сочли биткоин золотом дураков

Перспективы биткоина весьма сомнительны, возможно, что у самой дорогой криптовалюты нет будущего. Такое мнение высказал генеральный директор инвестиционного банка JPMorgan Chase Джейми Даймон, выступая на мероприятии Института международных финансов (IIF).
По словам Даймона, он придерживается мнения, что биткоин ничего не стоит, но клиенты банка с ним не согласны.
Гендиректор JPMorgan отметил, что банки не могут запретить клиентам покупать биткоины, но могут предоставить максимально законный и прозрачный доступ к рынку криптовалют.
Даймон назвал криптовалюту «золотом дураков» и выразил уверенность, что в скором времени регулирующие органы возьмутся за этот рынок.
«Я всегда считал, что где-то она будет объявлена незаконной, например, Китай сделал ее незаконной, поэтому я думаю, что это золото дураков», - цитирует «Прайм» Джейми Даймона.
Гендиректор JPMorgan регулярно критикует криптовалюты. Ранее он уже заявлял, что биткоин не имеет внутренней стоимости и призывал держаться подальше от рынка криптовалюты.
При этом JPMorgan стал первым из крупнейших американских инвестиционных банков, предоставивших клиентам доступ к криптовалютным фондам.