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Эксперты предсказали падение спроса на нефть при любом сценарии

Елена Прошина
19 минут назад

Предсказано падение спроса на нефть к середине XXI века при любых сценариях развития мировой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства.

Эксперты пообещали падение спроса на нефть при любом сценарии
Фото: ReutersReuters

Такой сценарий МЭА описало в своих прогнозах впервые. Каждый из рассмотренных сценариев показывает снижение мирового спроса на нефть, хотя сроки и резкость падения различаются. Согласно первому сценарию, учитываются существующие климатические политики, даже те, которые еще не приняты. Второй предусматривает выполнение странами всех взятых на себя обязательств в срок. Третий сценарий предполагает достижение углеродной нейтральности в энергетике к середине века.

Согласно первому прогнозу, добыча нефти должна выйти на пик к середине 2030-х годов на уровне 104 миллиона баррелей в стуки. Во втором сценарии максимальный спрос в 97 миллионов баррелей в сутки будет достигнут во второй половине текущего десятилетия. Третий сценарий предполагает, что пиковый спрос уже пройден и к 2030 году он упадет до 72 миллионов баррелей ежесуточно.

При этом Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировой спрос на газ будет расти даже в случае достижения углеродной нейтральности. При первом сценарии этот показатель к 2030 году на 15% превысит фактический за 2020 год. Во втором пик будет достигнут после 2025 года, а затем начнет медленно снижаться. В третьем прогнозе спрос на этот вид топлива в 2030 году будет примерно на пять процентов выше, чем сегодня.

Ранее цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд. Стоимость тысячи кубометров топлива в ходе торгов превысила 1199 долларов.

Рынки,Международное энергетическое агентство,РИА Новости,
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