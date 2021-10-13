Президент России Владимир Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель. Как ответил глава государства журналистам на пленарном заседании «Российской энергетической недели», такое вполне возможно и сейчас ресурс растет в цене, сообщает «КП».

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Президент отметил, что сейчас Россия и её партнеры по ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался. В частности, для этого не допускают резких скачков цен.

«Это не в наших интересах», – резюмировал Путин.

Напомним, что цены на нефть продолжают расти с начала сентября. Согласно данным рынка, сейчас цена фьючерса на баррель нефти Brent находится на уровне 83 долларов, хотя еще в конце августа стоимость составляла всего 65 долларов за баррель.