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Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов

Елена Прошина
40 минут назад

Президент России Владимир Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель. Как ответил глава государства журналистам на пленарном заседании «Российской энергетической недели», такое вполне возможно и сейчас ресурс растет в цене, сообщает «КП».

Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент отметил, что сейчас Россия и её партнеры по ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался. В частности, для этого не допускают резких скачков цен.

«Это не в наших интересах», – резюмировал Путин.

Напомним, что цены на нефть продолжают расти с начала сентября. Согласно данным рынка, сейчас цена фьючерса на баррель нефти Brent находится на уровне 83 долларов, хотя еще в конце августа стоимость составляла всего 65 долларов за баррель.

В 2021 году уровень нефтегазовых доходов российского бюджета и внебюджетных фондов может вырасти почти на 70% по сравнению с показателями 2020 года. Это станет возможно благодаря высоким ценам на нефть и газ, которые позволят РФ заработать порядка 50 млрд долларов.

Рынки,Владимир Путин,
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