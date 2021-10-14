«И если уже сейчас жители Киева ездят по выходным погреться у печек, отапливаемых дровами, то зимой они, не исключено, вообще не будут с них вылезать. Тут дилемма простая: или сидеть в холодных офисах и квартирах в столице Украины, или в тепле на даче», — подчеркнул экономист.