Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 84.04
Войти в почту

СберИндекс и «Платформа ОФД»: пятая часть безналичного оборота в России идет через интернет

SberPress
1 час назад

Доля безналичного торгового оборота по итогам III кв. 2021 года составила 58,8% от всех расходов россиян. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и «Платформы ОФД», в следующем квартале наверняка будет преодолена отметка в 60% трат. При этом на онлайн-траты в III квартале пришлась пятая часть (20,6%) от безналичного оборота, а в сентябре платежи через интернет установили рекорд, составив 12,6% от всех расходов граждан на товары и услуги, включая оплату наличными.

Список регионов с наибольшим проникновением безналичных платежей стабильно возглавляют дальневосточные и северные регионы, а самый высокий показатель наблюдается в Ненецком АО (72%).

Видео дня

При этом в лидерах по приросту показателя за год заметны изменения. В III кв. в топ-10 вошли популярные туристические направления: Ростовская область (+6,6 п.п.), Ярославская область (+6,4 п.п.) и Краснодарский край (+6,2 п.п.). В Сочи по карте было оплачено почти 60% покупок, что соответствует росту на 7,7 п.п. к III кв. 2020 г.

Продолжается активное развитие карточных платежей на Северном Кавказе, хотя ранее жители региона крайне неохотно отказывались от наличного оборота. В топ-10 по росту проникновения вошли Пятигорск (+7,7 п.п.), Ессентуки (+7,5 п.п.) и Нальчик (+7,1 п.п.).

По данным «Платформы ОФД», в отраслевом разрезе главными драйверами являются общепит и FMCG-ретейл. На них приходится всё улучшение относительно 2020 года.

Продолжает сокращаться доля безналичного оборота в сегментах «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника» ( 1,2 п.п. и 0,4 п.п. относительно 2020 г. соответственно).

При публикации материалов ссылка на СберИндекс (www.sberindex.ru) обязательна.

SberIndex.ru — аналитический портал СберБанка, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны исследования Лаборатории СберИндекс (экс-«СберДанные») и другие.

Чек Индекс (сheckindex.ru) — аналитический ресурс IT-компании «Платформа ОФД», ежедневно обрабатывающей свыше 44 млн кассовых чеков с миллиона онлайн-касс в стране. Компания является крупнейшим оператором фискальных данных России по версии CNews Analytics, входит в экосистему Сбер.

Рынки,Сбербанк России,CNews,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители