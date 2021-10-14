СберИндекс и «Платформа ОФД»: пятая часть безналичного оборота в России идет через интернет

Доля безналичного торгового оборота по итогам III кв. 2021 года составила 58,8% от всех расходов россиян. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и «Платформы ОФД», в следующем квартале наверняка будет преодолена отметка в 60% трат. При этом на онлайн-траты в III квартале пришлась пятая часть (20,6%) от безналичного оборота, а в сентябре платежи через интернет установили рекорд, составив 12,6% от всех расходов граждан на товары и услуги, включая оплату наличными.

Список регионов с наибольшим проникновением безналичных платежей стабильно возглавляют дальневосточные и северные регионы, а самый высокий показатель наблюдается в Ненецком АО (72%).

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При этом в лидерах по приросту показателя за год заметны изменения. В III кв. в топ-10 вошли популярные туристические направления: Ростовская область (+6,6 п.п.), Ярославская область (+6,4 п.п.) и Краснодарский край (+6,2 п.п.). В Сочи по карте было оплачено почти 60% покупок, что соответствует росту на 7,7 п.п. к III кв. 2020 г.

Продолжается активное развитие карточных платежей на Северном Кавказе, хотя ранее жители региона крайне неохотно отказывались от наличного оборота. В топ-10 по росту проникновения вошли Пятигорск (+7,7 п.п.), Ессентуки (+7,5 п.п.) и Нальчик (+7,1 п.п.).

По данным «Платформы ОФД», в отраслевом разрезе главными драйверами являются общепит и FMCG-ретейл. На них приходится всё улучшение относительно 2020 года.

Продолжает сокращаться доля безналичного оборота в сегментах «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника» ( 1,2 п.п. и 0,4 п.п. относительно 2020 г. соответственно).

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