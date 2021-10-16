Курс доллара к рублю вышел на минимумы июля 2020 года

В пятницу, 15 октября, на старте торгов курс рубля показал разнонаправленное движение в паре с мировыми валютами, но к вечеру и евро совершил поворот вниз, как и доллар.

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Курс доллара днем составлял 71,3 руб. (-4,5 коп.), а закончил торги на отметке 71,02 руб.

Курс евро в пятницу сначала поднялся до 82,78 руб. (+6,5 коп.), но к концу торгов упал до 82,39 руб.

«Российская валюта укрепляется до минимумов (курса доллара) июля 2020 года благодаря крепким нефтяным котировкам. К концу торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 84,73 доллара за баррель (+0,9%)», - отметил трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро на субботу, 16 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 54,75 коп., до 71,2371 руб. Курс евро снизился на 60,71 коп., до 82,7276 руб.