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Курс доллара к рублю вышел на минимумы июля 2020 года

Свободная прессаиещё 9
2 часа назад

В пятницу, 15 октября, на старте торгов курс рубля показал разнонаправленное движение в паре с мировыми валютами, но к вечеру и евро совершил поворот вниз, как и доллар.

Курс доллара к рублю вышел на минимумы июля 2020 года
Фото: Свободная прессаСвободная пресса

Курс доллара днем составлял 71,3 руб. (-4,5 коп.), а закончил торги на отметке 71,02 руб.

Курс евро в пятницу сначала поднялся до 82,78 руб. (+6,5 коп.), но к концу торгов упал до 82,39 руб.

«Российская валюта укрепляется до минимумов (курса доллара) июля 2020 года благодаря крепким нефтяным котировкам. К концу торговой сессии стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 84,73 доллара за баррель (+0,9%)», - отметил трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара и евро на субботу, 16 октября. По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 54,75 коп., до 71,2371 руб. Курс евро снизился на 60,71 коп., до 82,7276 руб.

Ранее сообщалось, что курс доллара третий день подряд снижается против большинства конкурентов.

Рынки,Владислав Силаев,
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