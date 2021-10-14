Европа распечатала свои запасы газа

Европа распечатала свои подземные хранилища газа (ПХГ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на платформу Gas Infrastructure Europe (GIE).

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По данным на 13 октября, европейские потребители вступили в период нетто-отбора: закачка газа в ПХГ ЕС впервые с апреля оказалась существенно ниже забранных за последние сутки объемов. При этом забор начался, когда хранилища были заполнены лишь на 78 процентов. Этот показатель стал худшим за последние пять лет.

Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила, что у Европы достаточно запасов газа на зиму. Она отметила, что нынешние объемы запасов являются «ограниченными, но достаточными для того, чтобы покрыть потребности европейцев».