Биржевые цены на авиакеросин достигли нового максимума

Цены на топливо реактивных двигателей (авиакеросин) 14 октября выросла на 5,39%, до 56,4 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум, достигнутый ранее. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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Всего с июня цена на авиакеросин подскочила на четверть. Так как его стоимость связана с топливным сбором, россиянам также стоит ожидать подорожания авиабилетов. Однако пока официальной информации об этом нет. На данный момент цены на авиабилеты, согласно информации Вести.Ru, сдерживает открытие новых рейсов и направлений. В частности, Россия возобновила сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.