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Биржевые цены на авиакеросин достигли нового максимума

Елена Прошина
1 час назад

Цены на топливо реактивных двигателей (авиакеросин) 14 октября выросла на 5,39%, до 56,4 тысяч рублей за тонну, обновив исторический максимум, достигнутый ранее. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Биржевые цены на авиакеросин достигли нового максимума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Всего с июня цена на авиакеросин подскочила на четверть. Так как его стоимость связана с топливным сбором, россиянам также стоит ожидать подорожания авиабилетов. Однако пока официальной информации об этом нет. На данный момент цены на авиабилеты, согласно информации Вести.Ru, сдерживает открытие новых рейсов и направлений. В частности, Россия возобновила сообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Также по данным биржи, на 14 октября стоимость бензина АИ-92 за литр снизилась на 1,15% до 55,9 тысяч рублей за тонну, АИ-95 — на 0,61% до 58,3 тысяч рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подорожало на 0,5% до 51,09 тысяч рублей за тонну, а зимнее дизельное — на 0,8% до 54,2 тысяч рублей за тонну. Также повышение цен наблюдается на межсезонное дизельное топливо (на 0,3%) и сжиженные углеводородные газы (на 1,93%).

Рынки,Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа,
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