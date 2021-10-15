Экономист объяснил обвал доллара к рублю

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился до отметки всего в 71,49 рубля.

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По мнению экономиста Андрея Колганова, это произошло из-за притока в Россию доходов от продажи нефти и газа, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, нынешняя оценка американской валюты стала самой низкой за весь 2021 год. Как полагает эксперт, падение курса доллара вызвано стремительным ростом цен на сырьё.

Прежде всего, речь идёт о таких важнейших топливных ресурсах, как нефть и газ, которые являются основой российского экспорта.

При этом, специалист подчеркнул, что подобных резких скачков курса американской валюты можно больше не ждать, ведь колебания доллара происходят в довольно узком коридоре, так что дальнейших резких падений или укрепления уже не будет.