Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.90
Войти в почту

Экономист объяснил обвал курса доллара до годового минимума

Deita.ruиещё 1
1 час назад

Курс доллара на торгах Московской биржи опустился до отметки всего в 71,49 рубля.

Экономист объяснил обвал доллара к рублю
Фото: ТАССТАСС

По мнению экономиста Андрея Колганова, это произошло из-за притока в Россию доходов от продажи нефти и газа, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, нынешняя оценка американской валюты стала самой низкой за весь 2021 год. Как полагает эксперт, падение курса доллара вызвано стремительным ростом цен на сырьё.

Путин указал на ошибку США в использовании доллара

Прежде всего, речь идёт о таких важнейших топливных ресурсах, как нефть и газ, которые являются основой российского экспорта.

При этом, специалист подчеркнул, что подобных резких скачков курса американской валюты можно больше не ждать, ведь колебания доллара происходят в довольно узком коридоре, так что дальнейших резких падений или укрепления уже не будет.

«Ждать сильного укрепления доллара не стоит, хотя другой стороны, валютный рынок достаточно непредсказуемый», — отметил Колганов.

Рынки,Московская биржа,РИА "Дейта",
166
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители