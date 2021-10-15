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Стоимость нефти Brent взлетела до трехлетнего максимума

Лера Букина
1 час назад

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,26%. На 11:05 мск североморская нефть подорожала до $85,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз Brent торговалась выше $85 в октябре 2018 года.

Нефть взлетела в цене до максимума за три года
Фото: ТАССТАСС

Ранее президент России Владимир Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель. На пленарном заседании «Российской энергетической недели» он отметил, что Россия и ее партнеры по ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался, в частности, пытаются не допускать резких скачков цен.

Напомним, что стоимость нефти растет с начала сентября.

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Ранее сообщалось, что зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов к 2036 году снизится на треть. Согласно прогнозам Минфина, их доля будет ниже отметки в 25% от всей прибыли казны. Это связано с уменьшением доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Ожидается, что в 2021 году нефтегазовые доходы составят примерно 8,5 трлн рублей, или 35,6% от всех поступлений казны. В ведомстве также отмечают, что глобальный энергопереход влечет за собой «значимые дополнительные риски» для устойчивости бюджетной системы и в средне- и долгосрочной перспективе может повлиять на значительное падение цен на нефть.
Рынки,Владимир Путин,Минфин,ЕС,
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