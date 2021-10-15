Нефть взлетела в цене до максимума за три года

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE выросла на 1,26%. На 11:05 мск североморская нефть подорожала до $85,06 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз Brent торговалась выше $85 в октябре 2018 года.

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Ранее президент России Владимир Путин допустил подорожание нефти до 100 долларов за баррель. На пленарном заседании «Российской энергетической недели» он отметил, что Россия и ее партнеры по ОПЕК+ делают все, чтобы нефтяной рынок стабилизировался, в частности, пытаются не допускать резких скачков цен.

Напомним, что стоимость нефти растет с начала сентября.