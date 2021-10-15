Очереди и закрытые кассы. Россиян предупредили о проблемах в супермаркетах

Нехватка трудовых мигрантов стала причиной пустующих касс в российских супермаркетах, считает председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.

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По данным сервисов по поиску работы, в октябре число вакансий кассиров выросло на 196% (по сравнению с октябрем 2020-го), а администраторов магазинов - на 377%. В то же время количества резюме по этим профессиям снизилось на 12–17% за год.

«Работа в магазине — это неблагодарный тяжелый физический труд и невысокие зарплаты. Раньше на такую работу соглашались мигранты, которых сейчас значительно меньше», - сказал Янин «Комсомольской правде».

По его словам, местное население не хочет работать в супермаркетах, потому что продавцы – это и грузчики, и раскладчики, и кассиры, у них длинный рабочий день и невысокая зарплата.

По мнению эксперта, кадровый кризис вызван тем, что в торговых сетях еще не адаптировались к снижению числа мигрантов.

Специалист уверен, что нехватка персонала неминуемо отразится на потребителе. В первую очередь, в магазинах упадет качество обслуживания. При этом кассы самообслуживания не смогут полностью решить проблему, говорит Дмитрий Янин.

По его мнению, если супермаркеты хотят привлекать местное население, необходимо поднимать зарплаты. При этом опасаться повышения цен на продукты из-за увеличения зарплат работникам пока не стоит.

«Производительность труда в магазине высокая — один человек обслуживает сотни товаров. Поэтому даже если поднять зарплаты на 15%, то переписывать ценники не придется», - считает председатель правления Конфедерации обществ потребителей.