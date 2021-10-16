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Финансист оценил возможность ослабления доллара

Lenta.ru
1 час назад

Заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital Сергей Макаров в беседе с агентством «Прайм» оценил возможность ослабления доллара.

Финансист оценил возможность ослабления доллара
Фото: ТАССТАСС

По его словам, рубль укрепляется на фоне растущих цен на нефть, газ, уголь, металлы, однако даже с учетом этих факторов прогнозировать курс доллара в диапазоне 60 рублей в ближайшей перспективе практически нереально.

При этом во всем мире инфляционные риски продолжают расти. Это значит, что монетарная политика будет ужесточаться регуляторами разных государств также, как и российским Центробанком, сказал эксперт.

«Мировые ЦБ будут повышать ставки, забирать излишнюю ликвидность. Все это скажется и на нашей валюте, которая будет снижаться под таким давлением в сторону 74 рублей за доллар», — отметил он.

Макаров добавил, что рубль не может долго игнорировать мировые экономические реалии. «Предполагаю, что уже в ноябре мы увидим разворот в сторону 74 рублей за доллар», — подчеркнул он.

Доллар по 50: рублю предсказали резкий рост

Ранее курсы доллара и евро в ходе торгов 15 октября снизились, свидетельствуют данные Московской биржи. Стоимость доллара падала на минимуме до 71,09 рубля, самого низкого уровня с июля 2020 года, евро — до 82,55 рубля (также рекорд за аналогичный период).

Рубль поддерживает рекордная стоимость нефти: на торгах 15 октября котировки превышали значения осени 2018 года. На время написания новости стоимость декабрьского фьючерса равнялась 84,79 доллара за баррель, на максимуме она достигала 85,1 доллара (плюс 1,2 процента).
Рынки,Сергей Макаров,Московская биржа,Центральный банк России,
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