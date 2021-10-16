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«Я буду просить Путина продлить сниженную цену». Сербия намерена добиваться лучшей цены на газ

Газета.Ru
1 час назад

Президент Сербии Вучич недоволен предложенной "Газпромом" ценой на газ

Вучич раскритиковал предложенную "Газпромом" цену на газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча президентов Александара Вучича и Владимира Путина будет иметь решающее значение по газовому контракту между Сербией и Россией. Белград не устраивают предложенные Москвой условия, по которым цена на голубое топливо для страны возрастет в три раза. Сербский глава государства уверен, что переговоры с Путиным, которые состоятся 25 ноября, помогут разрешить эту ситуацию.

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Сербию не устраивает предложенная Россией цена на газ, заявил президент Александар Вучич. Сейчас Москва является фактически единственным экспортером голубого топлива для Белграда. В настоящий момент сербская госкомпания «Србиягаз» обсуждает с «Газпромом» новый долгосрочный контракт.

Нынешний договор между странами действует до конца года, по нему Белград получает от Москвы голубое топливо по $270 за тысячу кубометров. Новые условия сербская сторона пока не принимает — они в три раза выше текущей цены, которая является самой выгодной в Европе на текущий момент. Похожая ситуация произошла из-за кризиса в Молдавии, с которой «Газпром» продлил контракт, но цена возросла до $790 при среднегодовом значении в $200.

«Нам предложили, чтобы цена газа на 70% состояла из цены на бирже, на 30% рассчитывалась по нефтяной формуле… Тогда бы цена была $790 за тысячу кубических метров. Кто это будет оплачивать, кто будет платить за это?» — сказал Вучич в эфире TV Prva.

Сербия, по словам главы государства, настаивает на формировании цены из расчета 70% по нефтяной формуле и 30% — по бирже. Исходя из этого, Белград будет платить за газ $510 за тысячу кубов, но и этого сербская сторона не может себе позволить. Сербия рассчитывает, что цена на протяжении шести месяцев 2022 года для страны сохранится на уровне $270 за тысячу кубов.

«Поэтому так важна моя встреча с Путиным», — подчеркнул президент Сербии.

В сербских хранилищах сейчас находится свыше 268 млн кубометров газа, но ежегодно стране, как ранее констатировал Вучич, может требоваться порядка 5 млрд природного газа из России. Если сейчас Белград потребляет 6,5 млн кубометров газа в день, то в будущем ожидается рост до 11 млн кубометров газа ежедневно. Это объясняется возросшим внутренним потреблением и растущей промышленностью и газификацией республики.

С начала этого года, напомним, начался транзит газа в Сербию по трубопроводу «Турецкий поток» через болгарскую газотранспортную систему, а 1 октября стартовал поток российского газа через территорию Сербии в Венгрию, что исключает Украину из транзитного маршрута.

Предварительно, 25 ноября Вучич встретится с российским президентом Владимиром Путиным. В последний раз главы государств лично пересекались в июне 2020-го, когда Вучич приезжал в Москву на парад в честь Дня Победы. Ближайшая повестка встречи президентов, как предполагается, будет посвящена энергокризису в Европе и газовому контракту между странами.

«Встреча с Путиным имеет решающее значение. Я попросил о ней и из-за газа, и из-за Косова. Я буду просить Путина продлить сниженную цену», — заверил Вучич.

О том, что президент Сербии намерен встретиться с российским коллегой, он сообщил по итогам переговоров в Белграде с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Тогда Вучич заметил, что причиной энергетического кризиса стало несвоевременное заключение долгосрочных контрактов с Россией на поставки газа, причем страны Евросоюза не делали этого исключительно по политическим причинам. В этих обстоятельствах глава государства констатировал, что Сербия, по сути, вынуждена оказывать давление на Россию и просить снизить цену, а не наоборот. В то же время он выразил уверенность, что у Сербии останется самая благоприятная цена на газ после его встречи с Путиным, поскольку он «знает этого человека».

«Я благодарен нашим русским друзьям, <...> и мне не стыдно в этом признаться, я надеюсь, что у Сербии будет самая низкая цена на газ в Европе. И я это не скрываю, мое дело — бороться за свой народ <...> К счастью, у нас хватило храбрости построить газопровод, это счастье! Если бы мы не построили с российской стороной газопровод, что бы мы делали? Мне бы осталось только взять веревку и перед вами здесь повеситься, и больше ничего», — заявил Вучич.

Рынки,Статьи,Александар Вучич,Сергей Лавров,Владимир Путин,Газпром,МИД,ЕС,
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