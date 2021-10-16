Яценюк назвал виновных в газовом кризисе на Украине

Действующая украинская власть должна понести ответственность за то, что не закупила газ по более низкой цене и теперь вынуждена переплачивать. Об этом в субботу в эфире телеканала "Украина-24" заявил экс-премьер Украины Арсений Яценюк, подчеркнув, что убытки государства в связи с такими действиями составили $5 млрд.

Фото: Андрей Кравченко/Reuters Андрей Кравченко/Reuters

"Сегодня из карманов украинцев вытянут - вдумайтесь в эту цифру - $5 млрд. Это убытки государства и государственной компании НАК "Нафтогаз" из-за того, что когда надо было покупать [газ] по $250 [за тыс. куб. м], его не купили, а сейчас его надо покупать по $1 200 [за тыс. куб. м]. $5 млрд - это сумма, которая равносильна общим годовым расходам на оборону", - утверждает Яценюк.

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Он напомнил, что Украина имеет одни из самых больших подземных хранилищ газа в Европе и могла себе позволить закачать газ впрок. "Как мы могли застраховаться от того, чтобы не платить России почти по $2 тыс. за тыс. куб. м газа? Ключевая формула - надо было покупать газ тогда, когда он стоил $250 [за тыс. куб. м]. Не все могли себе это позволить, потому что не у всех есть газовые хранилища. На Украине одни из наибольших хранилищ газа в Европе, на счетах "Нафтогаза" было $2 млрд. На эти деньги можно было купить достаточный объем газа и закачать его в хранилища", - уверен он.

Яценюк полагает, что возросшие цены на газ - это "спекуляция, устроенная российским "Газпромом", однако подчеркнул, что на Украине за сложившуюся ситуацию должна нести ответственность нынешняя власть. "За это несет персональную ответственность действующая власть Украины", - уверен он.

Говоря о дальнейших действиях, экс-премьер предложил парламенту Украины создать следственную комиссию, которая должна выяснить, "по чьему приказу $5 млрд вытянули из карманов украинцев". Кроме того, считает он, страна должна докупить голубое топливо, но для этого, по его словам, "надо еще найти физический объем газа".