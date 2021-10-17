Экспорт российских вакцин превысил $700 млн

Россия в 2021 году получила от экспорта вакцин против коронавируса $713,7 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на таможенную статистику. В статье говорится, что поставки увеличились к концу года. Так, летом было продано в три раза больше вакцин, чем за первые пять месяцев года. Причем продажи в каждом летнем месяце превышали $100 млн, а максимальная прибыль была получена в августе - $123,8 млн. Издание называет пятерку лидеров по покупке препаратов против COVID-19, произведенных в России, - Аргентина, Казахстан, Индия, ОАЭ и Мексика. На эти страны приходится более 60% экспорта в денежном выражении. РБК отмечает, что страны, которые стали покупать больше российских вакцин, заключили контракты на поставку "Спутника V", одобренного в настоящее время в 70 государствах. Ранее в Европарламенте призвали пересмотреть ограничения для привитых "Спутником V" граждан Евросоюза.