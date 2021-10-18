В Счётной палате назвали факторы укрепления рубля в 2022 году

Рубль способен укрепиться в 2022 году за счёт жёсткой кредитно-денежной политики Банка России, растущего экспорта и высоких цен на нефть. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на проект федерального бюджета РФ на 2022–2024 годы.

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Кроме того, стабильность рубля может быть гарантирована ростом инвестиций и притоком капитала, отмечается в документе.

В рамках базового сценария макроэкономического прогноза, курс национальной валюты в проекте бюджета вырастет до 72 рублей за $1 в 2022 году, а к 2024 ослабнет до уровня 73,6 рубля за $1. Такой показатель соотносится с уровнем 2021 года.

При этом среднесрочный прогноз не содержит достаточного обоснования того, какие факторы будут оказывать влияние на динамику национальной валюты на прогнозном горизонте, — отметили в Счётной палате.

Ранее сообщалось, что заложенные в проект бюджета РФ на ближайшие три года прогнозы Минэкономразвития по цене нефти Счётная палата считает заниженными.