Глава «Нафтогаза» высказался о запасах газа в стране

Только 10-15% газа в украинских ПХГ принадлежат европейским компаниям, которые могу продавать его на рынке Украины, но если вывезут, оставшихся запасов газа на зиму хватит. Об этом на своей официальной странице в Facebook заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Ветренко. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ряд украинских политиков призывает национализировать газ из подземных хранилищ, который принадлежит в том числе и иностранным компаниям, которые начали откачку топлива из ПХГ Украины.
Да, в наших подземных хранилищах хранят газ европейские компании. Потому что они верят Украине и не верят российской пропаганде. Но эти объемы составляют 10-15% от общих. И европейские компании могут продавать этот газ в Украине, если на него здесь будет спрос по текущей рыночной цене. Но даже если его вывезут, то ничего критического не произойдет, у нас останется достаточно газа, — сказал Витренко.
По его словам, газотранспортная система Украина имеет большой резерв мощности. На основных маршрутах по Украине идёт не одна труба, а несколько. Он также подчеркнул, что страна может проводить ремонт ГТС, не прекращая транзит.
Ранее Президент России Владимир Путин заявил о невозможности увеличить экспорт газа в Европу через Украину, так как газопровод может лопнуть при увеличении объёмов поставок. По словам президента, там уже началась откачка газа, принадлежащего европейским клиентам «Газпрома». Он добавил, что Россия готова продлевать договор на транзит газа через Украину, но нужно всё считать.