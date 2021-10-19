Доллар по 100 рублей: экономисты дали прогноз на Новый год

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Экономисты предупредили о долларе по сто рублей к Новому году

Говорит Москваиещё 2
1 час назад

Падение национальной валюты начнётся из-за инфляции, к которой привели предвыборные выплаты и неестественно большие цены на энергоносители.

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Фото: ТАССТАСС

До конца года ожидается снижение стоимости рубля, а доллар вырастет. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказали директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков и исполнительный директор консалтинговой компании Максим Тищенко. Кабаков уверен, что на ситуацию повлияет продовольственная инфляция, вызванная предвыборными выплатами.

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«Весьма вероятно, если в четвёртом квартале темпы роста инфляции в мире не начнут замедляться, мы будем испытывать очередной экономический шок. До конца года возможна дополнительная девальвация рубля. У нас присутствуют действия наших монетарных властей, которые подхлестнули продовольственную осеннюю инфляцию — это те же самые выплаты перед голосованием. Это те деньги, которые население быстро тратит в продовольственном ритейле. Покупая и наблюдая рост цен, они ещё больше стремятся покупать впрок».

Тищенко выразил сомнения в позитивном развитии ситуации. По его мнению, нынешние цены на энергоносители не реалистичны, поэтому они начнут падать до конца года.

«Вероятность позитивного сценария — один к ста. Европа худо-бедно перезимует даже при замедлении роста мировых экономик и увеличении цен на энергоносители. Но европейцы будут экономить до последнего — будут ходить в шубах по дому, но газ не включат. С этого пика цены кубарем полетят вниз. Падающие цены на энергетику потянут за собой цены на уголь и нефть. Это мы можем ожидать уже в ближайшее время. Нет никаких экономических предпосылок к тем ценам, которые есть сейчас. Как-то экономику нужно будет выправлять. Центробанк у нас очень просто поступает в таких случаях: для того чтобы повысить конкуренцию своей продукции, нужно будет обесценить рубль. Поэтому, вероятно, мы будем близки к Новому году к доллару по сто».

Ранее Всемирный банк улучшил прогноз по росту российского ВВП. Сообщалось, что в этом году рост увеличится с 3,2% до 4,3% на фоне восстановления спроса и высоких цен на энергоносители.

Рынки,Максим Тищенко,Ярослав Кабаков,Всемирный Банк,Центральный банк России,
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