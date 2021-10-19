Доллар по 100 рублей: экономисты дали прогноз на Новый год

«Вероятность позитивного сценария — один к ста. Европа худо-бедно перезимует даже при замедлении роста мировых экономик и увеличении цен на энергоносители. Но европейцы будут экономить до последнего — будут ходить в шубах по дому, но газ не включат. С этого пика цены кубарем полетят вниз. Падающие цены на энергетику потянут за собой цены на уголь и нефть. Это мы можем ожидать уже в ближайшее время. Нет никаких экономических предпосылок к тем ценам, которые есть сейчас. Как-то экономику нужно будет выправлять. Центробанк у нас очень просто поступает в таких случаях: для того чтобы повысить конкуренцию своей продукции, нужно будет обесценить рубль. Поэтому, вероятно, мы будем близки к Новому году к доллару по сто».