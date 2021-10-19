Биржевая цена дизеля побила исторический рекорд

В рамках торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТБ) оптовая цена межсезонного дизельного топлива по территориальному европейскому индексу выросла до 52 560 рублей за тонну, что стало историческим рекордом, свидетельствует сайт площадки.

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Другие виды дизеля также выросли в цене. Зимний поднялся до 55 555 рублей за тонну, а летний — до 51 434 рублей. Такая тенденция является многолетней нормой с наступлением холодов.

В бюллетене СПбМТБ независимый эксперт Виктор Костюков отметил, что в текущем году скорость наполнения зимними классами топлива на 40 процентов выше, чем за тот же период 2020 года — 417 тысяч тонн против 294 тысяч. Летних и межсезонных сортов также продается больше, чем годом ранее, но только на 18-20 процентов.

Существенное влияние на цены оказывает тот фактор, что половина производимого в стране дизельного топлива идет на экспорт, а внутренние цены колеблются в зависимости от вывозных. Так как в Европе также растет спрос на дизель, увеличение биржевых цен внутри страны было неизбежно, несмотря на демпфер и деятельность антимонопольщиков.