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Новак предупредил о росте цен на сельхозпродукцию из-за газового кризиса

Елена Прошина
1 час назад

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил о риске нового витка цен на сельхозпродукцию, пишет РИА Новости.

Новак предупредил о росте цен на сельхозпродукцию из-за газового кризиса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию», - сказал Новак

По его словам, ситуация на мировом рынке газа отрицательно сказывается на деятельности предприятий в смежных отраслях.

Так, в настоящее время наблюдается серьезное сокращение производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности.

«На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей - это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в два раза", - пояснил вице-премьер.

Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,РИА Новости,
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