Новак предупредил о росте цен на сельхозпродукцию из-за газового кризиса

Вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил о риске нового витка цен на сельхозпродукцию, пишет РИА Новости.
«В результате и роста цен, и сокращения в целом производства удобрений мы видим риски нового витка роста цен на сельскохозяйственную продукцию», - сказал Новак
По его словам, ситуация на мировом рынке газа отрицательно сказывается на деятельности предприятий в смежных отраслях.
Так, в настоящее время наблюдается серьезное сокращение производства азотных удобрений и закрытие мощностей нефтегазохимической промышленности.
«На сегодняшний день в Европе остановлено порядка 40-50% аммиачных мощностей - это очень высокий уровень, который привел к увеличению цен на азотные удобрения в два раза", - пояснил вице-премьер.