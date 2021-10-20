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Европейцы могут обнищать из-за повышения цен на энергию

Газета.Ru
1 час назад

Из-за того, что в европейском регионе постоянно повышаются цены на газ и электричество, не все потребители смогут выдержать усиливающийся энергокризис. Поэтому миллионы европейцев окажутся под угрозой обнищания, пишет чешское издание IDnes.

Автор Йиржи Сладек считает, что улучшение ситуации с ценами на энергоносители в Европе не предвидится как минимум до весны 2022 года. Из-за этого многим европейским семьям будет нелегко справляться с растущими ценами на газ и энергию.

«Головокружительными темпами дорожают не только электроэнергия и газ, которые с начала года выросли в цене более чем на 400%, но и нефть», — отмечает автор статьи.

Ситуация стала ухудшаться, когда в Европе в этом году наступило холодное и безветренное лето, из-за чего многие электростанции были заморожены. Кроме того, экономика европейских стран только начала восстанавливаться от последствий коронавируса, что также не лучшим образом складывалось на общей ситуации.

Цены на газ в Европе взлетели после решения «Газпрома»

В итоге образовался клубок проблем, из-за чего почти 3 млн европейцев не могут позволить себе отапливать жилье, хотя и имеют постоянную работу. И на сегодняшний день Европе просто не обойтись без природного газа, который импортируется преимущественно из России и Норвегии.

Ранее сообщалось, что американский СПГ уходит не только в Китай, но и на азиатский рынок в целом. Там наблюдаются самые высокие цены на рынке. Поэтому любые возможные соглашения по поставкам между США и Китаем могут усилить и так сложную энергетическую ситуацию в Европе.

Рынки,Видео,Газпром,
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