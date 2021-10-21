Как США могут обрушить рубль

Частный инвестор, основатель «Школы Практического Инвестирования» Федор Сидоров назвал несколько факторов, которые в перспективе могут ослабить курс рубля, пишет «Инвест-Форсайт».

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По его словам, на курсе рубля могут негативно отразиться новые санкции со стороны США, падение спроса на мировых рынках, глобальные негативные тенденции в экономике, а также сокращение программы выкупа активов со стороны ФРС США, что приведет к коррекции фондовых площадок. Сидоров отметил, что последнее – вопрос практически решенный, и рынок наверняка отреагирует негативно.

«В такой ситуации рубль может быть ослаблен на 2–3 рубля к доллару и евро, но вряд ли больше. Прогнозировать новые санкции со стороны США сложно, все будет зависеть от конкретики», - считает Сидоров.

В то же время названные Счетной палатой факторы для поддержки рубля, среди которых жесткая денежно-кредитная политика Центробанка, рост экспорта, высокие цены на нефть, рост инвестиционной активности и приток капитала, в следующем году будут поддерживать курс национальной валюты на стабильном уровне.