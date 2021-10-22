Курсы доллара и евро обвалились

Рубль отреагировал ростом на жесткое решение Банка России, поднявшего ключевую ставку сразу на 0,75 п.п., до 7,5%.

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Курс доллара на 13:42 мск опустился до 69,82 рубля, что стало минимумом с июня 2020 года.

Евро подешевел до 81,60 рубля. В последний раз «европеец» торговался ниже 82 рублей в июле 2020 года.

ЦБ также повысил прогноз по инфляции на конец года до 7,4-7,9%.

Ранее в Счетной палате рассказали, что у рубля есть шансы на укрепление в 2022 году благодаря жесткой кредитно-денежной политике Центробанка, растущему экспорту и высоким ценам на нефть. В ведомстве отметили, что расширение торгового баланса до десяти процентов ВВП в 2022 году должно оказать поддержку российской валюте. Дополнительными факторами стабильности рубля могут стать рост инвестиций и приток капитала. Базовый вариант макроэкономического прогноза предполагает, что доллар в 2022 году составит 72,1 рубля.