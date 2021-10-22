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Украинцы устроили митинг из-за долгов ЖКХ в стиле сериала «Игра в кальмара»

Lenta.ru
1 час назад

Украинцы устроили акцию протеста у стен Верховной Рады из-за высоких тарифов ЖКХ, взяв за основу стиль популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Кадры с митинга опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

Украинцы устроили митинг в стиле сериала «Игра в кальмара»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На видео киевляне выстроились возле здания парламента в форму треугольника, квадрата и круга. Все участники акции одеты в одинаковую одежду — мешки с прикрепленными табличками, на которых указаны суммы долгов за ЖКХ (персонажи сериала были одеты в одинаковую форму с порядковыми номерами). Собравшиеся скандируют: «Нет тарифному геноциду» и требуют понизить цены на коммунальные услуги.

На вопрос о том, почему вышедшие на акцию люди одеты в мешки, некоторые ответили, что это означает нехватку финансов на базовые вещи при необходимости тратить большую часть денег на оплату ЖКХ. Одна из митингующих обвинила украинские власти в желании сделать народ бомжами, что приведет к верховенству власти бандитов в стране.

В конце участники акции выстроились в колонну, взяли в руки цепи и пошли к зданию правительства, где провели пикет с плакатами и лозунгами. Отмечается, что чиновники к протестующим не вышли.

Ранее украинский журналист Владимир Синельников предрек стране высокие тарифы ЖКХ в наступлением холодов. По его словам, тарифы на газ осенью-зимой 2021 года снова повысятся, так как Украина закупает его у Словакии по рыночной стоимости. Журналист добавил, что некоторые украинцы уже давно с трудом оплачивают коммунальные платежи, а закупка газа у Словакии приведет страну с наступлением холодов к «тарифному геноциду».

Рынки,Владимир Синельников,Верховная Рада,
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