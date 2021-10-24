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В Германии рассказали, как "навредить" России из-за ситуации с газом

Газета.Ruиещё 4
53 минуты назад

Журналист Кристоф Хервартц в статье для немецкой газеты Handelsblatt назвал способ «противостоять» России на фоне повышения цен на газ в Европе.

В ФРГ нашли способ "навредить" России из-за ситуации с газом
Фото: Alik Keplicz/APAlik Keplicz/AP

Он считает, что странам Евросоюза необходимо объединить усилия для совместной покупки голубого топлива, чтобы противостоять РФ, которая является доминирующим поставщиком на рынке.

Как утверждает автор, европейские политики уже рассматривают данную перспективу. По его словам, министры энергетики стран ЕС хотят обсудить это на предстоящей неделе.

Также он заявил, что более широкое использование энергии воды, солнца и ветра принесет большую «независимость» от Москвы.

Газовый кризис: Россия и Европа зашли в тупик

Ранее авторы статьи в немецком издании Die Zeit призвали жителей Германии экономить газ, чтобы не угождать президенту России Владимиру Путину. По их словам, высокое потребление газа в стране и зависимость от него немцев «радует Путина».

5 октября компания Nord Stream 2 AG сообщила о начале заполнения газом первой нитки «Северного потока – 2». За несколько часов до этого Датское энергетическое агентство сообщило, что вторая нитка газопровода соответствует всем требованиям и готова к запуску. На фоне новостей цены на газ в Европе начали постепенно снижаться.
Рынки,Владимир Путин,ЕС,Handelsblatt,
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