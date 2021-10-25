Крупы резко подорожают

В России гречка, овсянка и хлопья в ноябре подорожают до 20%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на крупного производителя натуральных продуктов из алтайского зерна «Роса».

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С 4 ноября повысятся цены на 10-20%. Это произойдет из-за существенного и провожающегося роста цен на зерновые и зернобобовые культуры. Как заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, в 2020 году гречка стоила 56,9 рублей за один килограмм, а в октябре текущего года ее цена держится на уровне 80,3 рублей.

По данным Института, рост цен на крупу связан с плохим урожаем в Алтайском крае. Гречка и овес с 1 августа по 15 октября в этом регионе подорожали на 38% и 32% соответственно, цены на ячмень выросли на 36%. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.

По данным Росстата, в августе гречневая крупа в РФ в среднем стоила 102,51 руб. за 1 кг, овсяная и перловая — 45,21 руб. за 1 кг, хлопья «Геркулес» — 80,47 руб. за 1 кг.

Представитель агрохолдинга «АФГ Националь» говорит о росте себестоимости производства круп. По его словам, цена полипропиленовой и картонной тары за последний год выросла более чем на 100%, а российского сырья — в пределах 30%.