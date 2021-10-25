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Цены на газ в Европе взлетели

Lenta.ru
1 час назад

В начале торгов на лондонской бирже ICE стоимость природного газа взлетела до 1153 долларов за тысячу кубометров. На момент закрытия биржи в пятницу, 22 октября, она составляла около 1050 долларов, свидетельствуют данные площадки.

Цены на газ в Европе взлетели
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 10:34 по московскому времени топливо торгуется на уровне 1115 долларов за тысячу кубометров.

Рост цен происходит на фоне продолжающегося дефицита топлива в Евросоюзе и разворачивающегося энергетического кризиса. Мнения экспертов по поводу причин его возникновения расходятся.

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Ряд европейских и украинских политиков и экспертов полагают, что на ситуацию повлияли действия «Газпрома», который с помощью сдерживания поставок газа пытается добиться скорейшей сертификации газопровода «Северный поток-2».

В свою очередь в России настаивают, что основой для кризиса послужила недальновидная позиция европейских чиновников, которые сделали ставку на биржевые закупки топлива, а не на длинные контракты. Вице-премьер Александр Новак указывал, что «Газпром» не поставляет газ из-за отсутствия заявок на него. Однако президент страны Владимир Путин прямо заявил, что в случае запуска «Северного потока-2» Европа получит серьезный дополнительный объем газа.
Рынки,Александр Новак,Владимир Путин,Газпром,ЕС,
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