Цены на газ в Европе взлетели

В начале торгов на лондонской бирже ICE стоимость природного газа взлетела до 1153 долларов за тысячу кубометров. На момент закрытия биржи в пятницу, 22 октября, она составляла около 1050 долларов, свидетельствуют данные площадки.

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По состоянию на 10:34 по московскому времени топливо торгуется на уровне 1115 долларов за тысячу кубометров.

Рост цен происходит на фоне продолжающегося дефицита топлива в Евросоюзе и разворачивающегося энергетического кризиса. Мнения экспертов по поводу причин его возникновения расходятся.

Ряд европейских и украинских политиков и экспертов полагают, что на ситуацию повлияли действия «Газпрома», который с помощью сдерживания поставок газа пытается добиться скорейшей сертификации газопровода «Северный поток-2».