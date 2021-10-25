Курс евро рекордно упал

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 81 рубля впервые с июля 2020 года.

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По состоянию на 18.58 мск, европейская валюта торговалась на отметке 80,9925 рубля и продолжала терять позиции. В 19.04 евро стоил 80,9550 рубля.

В последний раз евро стоил ниже 81 рубля 21 июля 2020 года.

Российский рынок акций в понедельник, 25 октября, также заметно вырос по основным биржевым индексам вслед за дорожающей нефтью.