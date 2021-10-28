Российский рынок акций закрылся снижением индексов Мосбиржи и РТС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций продолжил оставаться во власти продавцов. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи уменьшился на 0,94%, до 4 189,66 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,58%, до 1 880,37 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:45 мск уменьшился на 0,43%, до 70,21 руб., евро вырос на 0,13%, до 82,05 руб.

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"Нефтяные цены просели в район $83. Кроме фактора пандемии, китайских рисков и неожиданно сильного роста за неделю запасов нефти в США на черное золото оказали давление новости о том, что Иран решил продолжить переговоры с США по ядерной сделке. ЕЦБ по итогам заседания обошелся без сюрпризов, сохранив параметры денежно-кредитной политики, но в то же время обозначив, что программа выкупа активов уже в марте 2022 года может быть завершена", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Статистика дня оставила противоречивое впечатление. "Ситуация с безработицей в Германии в октябре развивалась лучше прогнозов, недельное число первичных заявок американцев на получение пособий по безработице продолжило снижаться, а вот первая оценка ВВП США за третий квартал 2021 г. (+2%) заметно отстала от ожидавшихся 2,7%", - добавил эксперт.

Рынок акций

Несмотря на публикацию ожидаемо сильных финансовых результатов Сбербанка (котировки акций снизились на 2,3%), весь финансовый сектор (котировки акций ВТБ снизились на 3,5%; TCS Group - на 0,2%) оказался в красной зоне, рассказал ведущий аналитик ПСБ Алексей Головинов.

На фоне снижения цен на сталь и уголь откатывались бумаги сталелитейщиков (акции НЛМК снизились на 1,5%; ММК - на 1,9%; "Северстали" - на 0,5%), а также "Распадской" (-1%), "Мечела" (-2,6%). Неуверенно выглядели акции "Русала" (-0,6%) и "Норильского никеля" (-0,2%), которые проигнорировали сегодняшний рост стоимости металлов, добавил эксперт.

Лучше рынка выглядели бумаги золотодобытчиков (акции "Полиметалла" выросли на 1,7%; Petropavlovsk - на 0,5%). Отдельно он отметил динамику акций "Полюса" (+0,1%), которые отреагировали лишь сдержанным ростом вопреки публикации хороших операционных результатов за III квартал. На фоне общих негативных настроений выделялись бумаги "Акрона" (+2,1%) и "Детского мира" (+1,2%), а также бумаги "Яндекса" (+5,2%), продолжающие раллировать после публикации сильных финансовых результатов днем ранее, также рассказал эксперт.

Прогноз на 29 октября