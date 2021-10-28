Цены на газ в Европе рухнули

Стоимость газа в Европе на открытии торгов упала на 6% и опустилась ниже $1000 за 1 тысячу куб. м на фоне ожиданий заполнения «Газпромом» европейских ПХГ. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

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Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на 09:01 мск упала до $973 за 1 тысячу куб. м, или €81,2 за МВт/ч.

27 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на уровне $1400 за 1 тысячу куб. м.

Этому предшествовало поручение президента России Владимира Путина «Газпрому» после заполнения подземных хранилищ газа в России к 7 или 8 ноября увеличить закачку газа в хранилища в Европе - в Австрии и в Германии. Глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил Путина, что поручение будет выполнено. После этого стоимость ноябрьских фьючерсов на газ упала более чем на 3%, с $1068,20 до $1034,73 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе резко поднялись в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная стоимость ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF достигала $515 за 1 тысячу куб. м, а к концу сентября она выросла больше чем в два раза. Когда показатель достиг максимума в $1969 за 1 тысячу куб. м, цены на голубое топливо на мировом рынке начали падать. СМИ связали такую динамику с заявлением президента России Владимира Путина о готовности Москвы стабилизировать цены на энергоносители в Европе.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в росте цен на энергию в Европе. По его словам, Москва «закручивает вентиль».