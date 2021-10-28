Глава ЕЦБ заявила, что рост цен на энергоресурсы может замедлить восстановление еврозоны

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Экономическая активность в зоне евро продолжает быстро восстанавливаться, но процесс замедляется ввиду ряда факторов, среди которых цены на энергоносители. Об этом заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.

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"Восстановление продолжает зависеть от хода пандемии и прогресса в вакцинации", - сказала она. "В краткосрочной перспективе перебои с поставками и растущие энергетические цены являются главными рисками для скорости восстановления и прогноза по инфляции", - отметила Лагард.