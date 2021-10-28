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В Молдавии заявили о прогрессе в переговорах с «Газпромом»

Елена Прошина
1 час назад

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что у страны есть определенный прогресс в переговорах с «Газпромом» касательно поставок газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В Молдавии заявили о прогрессе в переговорах с «Газпромом»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Вице-премьер Андрей Спыну в эти дни находился в Санкт-Петербурге, где встречался с (председателем правления «Газпрома» — Прим. ред.) Алексеем Миллером, отмечен определённый прогресс в переговорах», — заявила она.

Гаврилица также отметила, что страна планирует найти и других поставщиков газа для государства. Она утверждает, что в настоящее время власти ищут не просто оперативное решение проблемы, но и надеются на заключение долгосрочного контракта.

Напомним, компания «Молдовагаз» в октябре сообщила, что в стране наблюдается нехватка российского газа. В связи с чем жителей попросили уменьшить потребление топлива. На сегодняшний день покрытие нехватки импорта газа осуществляется из запаса магистральных газопроводов республики.

22 октября парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного происшествия на 30 дней в связи с дефицитом газа.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что газовый кризис в Молдавии продемонстрировал желание страны «жить на халяву» за счет поставок российского топлива.

Рынки,Алексей Миллер,Сергей Иванов,Газпром,
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