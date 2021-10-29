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Цена газа в Европе опустилась до 800 долларов за тысячу кубов

Москва24иещё 14
1 час назад

Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже 800 долларов за тысячу кубических метров впервые с 17 сентября.

Цена на газ в Европе упала ниже 800 долларов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до отметки 795,8 доллара, или 66,375 евро за мегаватт-час. В целом падение цены за день превысило 14%.

28 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке 927,5 доллара за тысячу кубометров.

Владимир Путин ранее заявил, что считает возможным подорожание нефти до отметки 100 долларов за баррель. Глава государства также отметил, что Россия не использует энергетическую сферу как оружие или средство давления на другие страны.

В начале октября эксперты международного рейтингового агентства Fitch выяснили, что Россия в текущем году заработает 50 миллиардов долларов из-за роста цен на нефть и газ. Аналитики добавили, что рост нефтегазовых доходов может составить порядка 70%.

Рынки,Владимир Путин,Fitch Ratings,
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