«Игра в кальмара» стала мем-коином и тут же выросла на 450%

На рынке цифровых активов появилась криптовалюта по мотивам популярного южнокорейского сериала. Она нужна для участия в криптоигре, воспроизводящей шесть испытаний из проекта Netflix, пишет CNBC.

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Южнокорейское чудо «Игра в кальмара» никак не хочет уходить из инфополя. На этот раз сериал вдохновил компанию энтузиастов, в числе которых и сотрудник Netflix, запустить собственную криптовалюту. Назвали ее нехитро — Squid Game — по-русски все та же игра в кальмара. Создали эту монету не просто так. Она — ключ от криптоигры по мотивам нашумевшего сериала, которая выглядит как стандартная онлайн-игра. Только в этом случае она повторяет принципы «Игры в кальмара». Геймер выбирает персонажа, которому предстоит пройти все шесть раундов. При этом сумма выигрыша и количество участников могут быть какими угодно. Смертельные последствия, если что, не предусмотрены, уточняют на сайте организаторы. Участие в игре недешевое — чтобы сразиться в финальном раунде, придется заплатить 15 тысяч токенов, или почти 33,5 тысячи долларов по нынешнему курсу.

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Поэтому, вероятно, и произошел бум кальмаровых токенов в первые несколько дней после их выпуска. Ажиотаж на биржах был настолько высоким, что стоимость одной монеты, по данным площадки CoinMarketCap, за несколько дней выросла на 450%. Замысел покупателей сразу вскрылся. Предприимчивые инвесторы подумали, что пик настал, и захотели тут же продать приобретенную валюту, но не смогли этого сделать — напор был столь сильным, что на площадке сработала антидемпинговая технология.

Токен Squid — чистой воды мем-коин, отмечают игроки рынка. Такие криптовалюты сначала резко растут вверх без особой причины, а спустя непродолжительное время с таким же успехом обваливаются. На плаву остаются лишь единицы. Самые известные из них — монеты Dogecoin и Shiba Inu, вдохновленные мемами с собаками одноименной породы и твитами Илона Маска. На самом деле, такие токены под собой ничего не имеют, это пустышки. Зато стоят они в разы дешевле настоящей криптовалюты. Поэтому их и берут, отмечает основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов:

Григорий Клумов основатель платформы стабильных криптовалют STASIS «Покупают что-то, что стоит 3 цента, а не биткоин, который стоит 60 тысяч долларов. И, конечно же, крупные проекты из-за этого недополучают денежных потоков и роста капитализации. В такой благоприятной для мошенничества среде процветают схемы, так называемые, pump and dump (накачай и сбрось. — BFM), когда можно потратить несколько миллионов долларов условного эквивалента какого-то цифрового актива и разогнать капитализацию на экранах до сотен миллионов. Но на самом деле никаких сотен миллионов там продать нельзя».

Однако, хоть капитализация и переоценена, спрос на мемные коины никуда не денется. У криптобирж уже есть пример фондового рынка, на котором акции уже никому не нужных компаний взлетают и падают по велению диванных инвесторов с Reddit. Их мотивируют вовсе не деньги, а простое желание развлечься. Поскольку хайп правит балом, коммерческие проекты вроде криптоигры от Squid Game дальше будут только множиться, прогнозирует руководитель финтех-компании Exantech Денис Восквицов:

Денис Восквицов, руководитель финтех-компании Exantech: «Вероятно, было до этого аналогичное что-нибудь по «Голодным играм» или в таком духе, уже выпускалось. Просто у них не получилось стать популярными. А здесь вот так совпало, что этот Squid Game действительно получил какой-то медийный хайп, и поэтому сейчас мы про него и говорим. Раз мы получаем такой showcase, когда выпущена — насколько я знаю, даже не аффилированными продюсерами, людьми — монета, получила достаточное внимание и поддержку от сообщества. Наверняка аналогичные кейсы будут отрабатывать уже в будущем ранние авторы каких-то сериалов, где это ну хоть как-то ложится на описываемую вселенную».