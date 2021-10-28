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В Германии рассказали о «сигнале разрядки» энергокризиса от Путина

Lenta.ruиещё 1
40 минут назад

Президент России Владимир Путин дал «сигнал разрядки» в Европе, поручив «Газпрому» увеличить поставки газа в хранилища компании, однако энергетический кризис еще не преодолен. Такое мнение выразили эксперты в отрасли в беседе с газетой из Германии Handelsblatt.

В Германии рассказали о «сигнале разрядки» энергокризиса от Путина
Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.comKremlin Pool/ Globallookpress.com

Глава торгующей газом компании MET Germany Йорг Зельбах-Рентген полагает, что намерение Москвы поставлять больше топлива в Европу «еще не является фундаментальным изменением тенденции или улучшением ситуации». Он указал, что пока неизвестны зарезервированные дополнительные мощности, а быстрый ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» имел бы «совершенно другой вес».

Глава отдела рыночного анализа концерна Uniper Грегор Пет добавил, что увеличение закачки газа в хранилища в Европе может в некоторой мере разрядить ситуацию. «Это может способствовать в определенной степени разрядке напряженности. Но нужно учитывать, что "Газпром" будет придавать больше значения снабжению собственных клиентов в России, нежели поставкам дополнительных объемов газа на европейский рынок», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на европейском газовом рынке, вероятно, останется сложной, поскольку «Газпром» в этом году поставляет больше газа в Турцию и Китай.

Осенью цены на газ в регионе серьезно выросли, в начале октября стоимость доходила до 2000 долларов за тысячу кубометров. Затем они постепенно начали снижаться, и 28 октября опустились ниже отметки в 1000 долларов. Рост цен отчасти обусловлен снижением запасов в хранилищах, однако 27 октября президент России Владимир Путин попросил «Газпром» увеличить их объемы. Мера должна стабилизировать цены на европейском энергорынке, считает глава государства.

Рынки,Владимир Путин,Газпром,Handelsblatt,
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