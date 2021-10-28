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«Русские предупреждали нас». Сколько Европа переплатит за газ

Елена Прошина
25 минут назад

Переход к отказу от газовых контрактов, привязанных по стоимости к нефти и выгодных Европе ранее, в 2021 году обойдется членам ЕС примерно на 30 миллиардов долларов дороже, чем в прошлом. Об этом сообщил Wall Street Journal со ссылкой на Международное энергетическое агентство.

«Русские предупреждали нас». Сколько Европа переплатит за газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Русские десятилетиями говорили нам: не делайте этого, это глупо, придерживайтесь привязанных к нефти цен. Они постоянно ошибались в течение последних 10 лет, но в этом году они оказались правы», — приводятся в материале слова научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джонатана Стерна.

Сегодня в выигрыше остались те страны, что сохранили до сих пор старые нефтяные контракты с «Газпромом», в частности Турция, сообщает WSJ.

Также в издании отметили, что желание Евросоюза либерализовать рынок оказалось ошибкой не только в плане сложившегося в связи с этим кризиса, но и в вопросах «Северного потока — 2» — Россия согласна экспортировать в Европу больше предусмотренного контрактами газа в случае получения окончательного разрешения на ввод трубопровода в Германию.

При этом руководство ЕС продолжает стоять на своем, не проявляя склонности возвращаться к старой системе долгосрочных контрактных цен, и заявляет, что его нынешние проблемы являются временными и вызваны пандемией COVID-19.

На прошлой неделе председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что блок должен диверсифицировать поставщиков и ускорить переход на более чистую энергию.

«Сегодня Европа слишком зависит от газа, она излишне привязана к импорту этого топлива. Это делает нас уязвимыми», приводит ее слова WSJ.

Рынки,Джонатан Стерн,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,Wall Street Journal,
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