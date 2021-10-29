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США обрадовались словам Путина о газе

Lenta.ruиещё 9
39 минут назад

США приветствуют решение России увеличить поставки газа в Европу. Об этом заявил старший советник по глобальной энергобезопасности в Госдепартаменте Амос Хохштейн, сообщает РИА Новости.

США обрадовались словам Путина о газе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я был рад, когда услышал слова [президента России Владимира] Путина о том, что 8 ноября они смогут наполнять хранилища в Европе, мне просто хотелось бы, чтобы это произошло 8 октября», — заявил Хохштейн и добавил, что Евросоюзу стоит уменьшать потребление российского газа. Даже несмотря на то, что Россия останется крупным поставщиком, необходимо, по его словам, найти и другие источники, чтобы быть достаточно независимыми.

Хохштейн также прокомментировал причастность России к росту цен на газ в Европе. По мнению советника, энергетический кризис в ЕС не был спровоцирован действиями России, однако страна не сделала ничего, чтобы его смягчить. 25 октября он уже советовал России увеличить поставки газа в Европу в самые короткие сроки. Он порекомендовал использовать для этого уже существующие маршруты, а не ждать разрешения на запуск «Северного потока-2».

Решение «Газпрома» разочаровало США

27 октября президент России Владимир Путин дал поручение «Газпрому» начать заполнение европейских хранилищ после российских. Работы по закачке газа в российские хранилища будут завершены к 8 ноября, сообщил глава компании Алексей Миллер. На фоне этих заявлений цены на газ в Европе начали падать — 29 октября они опустились более чем на десять процентов. На момент написания новости газ торгуется по цене 797 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

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