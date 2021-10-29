Рубль потерял позиции перед выходными

Курс рубля в последний рабочий день месяца теряет позиции как к доллару, так и к евро на фоне глобального снижения аппетита к рисковым активам. Об этом сообщает «Прайм».

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Курс доллара на 15:19 мск вырос на 49 копеек, до 70,69 рубля, курс евро – на 23 копейки, до 82,28 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 0,56%, до $84,26 за баррель.

«По всей видимости, доллар, подешевевший в октябре в преддверии важного заседания ФРС США на следующей неделе и выхода статистики по рынку труда, продолжит укрепляться к мировым валютам. Этому может способствовать и сегодняшняя ребалансировка портфелей (в последний торговый день месяца). Также в центре внимания будет базовый дефлятор потребительских расходов в США за сентябрь. Это показатель инфляции, на который ориентируется ФРС США», — заявил Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

По его прогнозам, на российском рынке спрос на доллар тоже может дополнительно вырасти перед выходными и на фоне конвертации части дивидендов в валюту. Не исключено, что в такой ситуации российская валюта ослабнет и приблизится к 71 за доллар, считает он.

Владимир Зотов из «Уральского банка реконструкции и развития» прогнозирует, что на следующей неделе пара USD/RUB будет на уровне 70,5-71 рубля, EUR/RUB – 81-82 рубля.