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В Минэкономразвития объяснили прекращение поставок угля Украине

Российская Газетаиещё 11
1 час назад

Россия прекратила поставлять энергетический уголь Украине из-за растущих внутренних потребностей страны. Об этом РИА Новости рассказали в Минэкономразвития.

Россия объяснила прекращение поставок угля на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские поставщики продолжать поставлять в Украину другие виды угля.

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Министерство напомнило, что за последние годы доля российских поставщиков на украинском угольном рынке увеличилась до 68%.

Ранее руководитель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия с 1 ноября останавливает свои поставки энергетического угля на Украину.

Рынки,Андрей Герус,Верховная Рада,Минэкономразвития,РИА Новости,
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