Россия объяснила прекращение поставок угля на Украину

Россия прекратила поставлять энергетический уголь Украине из-за растущих внутренних потребностей страны. Об этом РИА Новости рассказали в Минэкономразвития.

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"Принятое решение связано с растущим спросом на энергетические марки угля. В осенне-зимнем периоде необходимо уделять особое внимание обеспечению собственных потребностей внутри страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что российские поставщики продолжать поставлять в Украину другие виды угля.

Министерство напомнило, что за последние годы доля российских поставщиков на украинском угольном рынке увеличилась до 68%.