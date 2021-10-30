Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.65
Войти в почту

Россияне перед нерабочими днями смели с полок алкоголь

Ювелина Бернст
1 час назад

Объявление режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и информация о возможном закрытии алкогольных магазинов привели к резкому росту спроса на спиртное. Об этом пишет «Коммерсант».

Россияне перед нерабочими днями смели с полок алкоголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, траты в специализированной рознице в Москве подскочили на 70% неделя к неделе, а федеральные сети зафиксировали рост продаж алкогольных напитков на 50–60%.

Два сетевых алкомаркета отказались закрываться на нерабочие дни

Наибольшей популярностью пользуются тихие и игристые вина.

Кроме того, выросли продажи фруктов и овощей, мяса, рыбы, сыров и сладостей.

Такая же ситуация была весной 2021 года перед нерабочими днями, когда наряду с продуктами длительного срока хранения в рознице активно раскупали алкоголь.

Из-за COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ряд региональных властей увеличили этот период.

Рынки,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители