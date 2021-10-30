Россияне перед нерабочими днями смели с полок алкоголь

Объявление режима нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября и информация о возможном закрытии алкогольных магазинов привели к резкому росту спроса на спиртное. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным издания, траты в специализированной рознице в Москве подскочили на 70% неделя к неделе, а федеральные сети зафиксировали рост продаж алкогольных напитков на 50–60%.
Наибольшей популярностью пользуются тихие и игристые вина.
Кроме того, выросли продажи фруктов и овощей, мяса, рыбы, сыров и сладостей.
Такая же ситуация была весной 2021 года перед нерабочими днями, когда наряду с продуктами длительного срока хранения в рознице активно раскупали алкоголь.
Из-за COVID-19 в России объявлены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ряд региональных властей увеличили этот период.