Путин прокомментировал энергетический кризис в ЕС

Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора. Об этом заявил президент России Владимир Путин , сообщает РИА Новости. По его словам, устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителя, так и потребителя.

Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора, — сказал Путин, выступая на саммите G20.

Ранее издание Axios признало, что Россия непричастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить от него выгоду. По его данным, критическая ситуация с запасами газа остаётся «неприятным напоминанием» о зависимости Европы от российского топлива, а цены на газ «колеблются при каждом слове Путина».