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Путин прокомментировал энергетический кризис в ЕС

News.ruиещё 4
59 минут назад

Кризисные явления на региональных энергетических рынках показали, насколько важна стабильная работа энергосектора. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости. По его словам, устойчивость глобальных энергетических рынков напрямую зависит от ответственности как производителя, так и потребителя.

Путин прокомментировал энергетический кризис в ЕС
Фото: ReutersReuters

Наряду с пандемией кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная, уверенная работа энергосектора, — сказал Путин, выступая на саммите G20.

Ранее издание Axios признало, что Россия непричастна к энергетическому кризису в Европе, но намерена получить от него выгоду. По его данным, критическая ситуация с запасами газа остаётся «неприятным напоминанием» о зависимости Европы от российского топлива, а цены на газ «колеблются при каждом слове Путина».

Путин на саммите G20 сообщил о приоритетах России

В качестве причин кризиса издание называет жаркое лето, снижение добычи газа в Европе, а также большой спрос на газ в Азии. В наиболее трудном положении оказалась Молдавия, власти которой ввели режим чрезвычайного положения и «лихорадочно ищут» поставщиков газа.
Рынки,Владимир Путин,ЕС,РИА Новости,
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