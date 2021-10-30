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США и ЕС смогли договориться по пошлинам на сталь и алюминий

Деловая газета "Взгляд"иещё 4
2 часа назад

Соединенные Штаты и Евросоюз договорились об урегулировании спора по поводу пошлин на сталь и алюминий, сообщают информационные агентства со ссылкой на Белый дом.

США и ЕС договорились о пошлинах на сталь и алюминий
Фото: ТАССТАСС

«Советник по национальной безопасности Джейк Салливан, торговый представитель США Кэтрин Тай и министр торговли Джина Раймондо объявили о соглашении в субботу», – цитирует сообщение Associated Press РИА «Новости».

Пошлины решили не отменять полностью, но какую-то часть стали и алюминия из ЕС в США все же разрешат ввозить без них.

Пошлины были введены администрацией прошлого главы Белого дома Дональда Трампа в 2018 году.

Рынки,Джейк Салливан,Дональд Трамп,ЕС,Associated Press,РИА Новости,
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