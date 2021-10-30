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Байден призвал Германию выполнять данные Украине обещания по газу

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
54 минуты назад

Президент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Риме заявил о необходимости выполнения данных Украине обещаний в связи со строительством трубопровода «Северный поток – 2», сообщил Белый дом.

Байден призвал ФРГ выполнять данные Украине обещания по газу
Фото: ReutersReuters

«Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

На «полях» саммита G20 в Риме Байден также обсудил с покидающей свой пост Меркель ситуацию в Афганистане и поблагодарил за согласие принять 35 тыс. афганских беженцев на время подготовки к их переезду в США.

Россия решила снизить цены на газ

Напомним, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» обязалась добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной. Также Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении «Северного потока – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины для защиты от возможного прекращения поставок газа из России. Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на неприемлемость риторики США и Германии для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что фраза «без меня женили» отражает намерение Германии использовать свое влияние для продления на десять лет транзита газа из России через Украину.
Рынки,Анатолий Антонов,Джозеф Байден,Ангела Меркель,Дмитрий Песков,ЕС,РИА Новости,
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