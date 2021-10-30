Байден призвал ФРГ выполнять данные Украине обещания по газу

Президент США Джо Байден в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях саммита G20 в Риме заявил о необходимости выполнения данных Украине обещаний в связи со строительством трубопровода «Северный поток – 2», сообщил Белый дом.

«Президент Байден подчеркнул важность дальнейшей работы по имплементации Совместного заявления США и Германии в поддержку Украины и европейской энергетической безопасности с тем, чтобы гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредоносных политических целях», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

На «полях» саммита G20 в Риме Байден также обсудил с покидающей свой пост Меркель ситуацию в Афганистане и поблагодарил за согласие принять 35 тыс. афганских беженцев на время подготовки к их переезду в США.