$100 за баррель нефти: США отреагировали на прогноз Путина

Соединенные Штаты, Япония и Индия, которые являются крупнейшими мировыми импортерами нефти, встревожены заявлением российского президента Владимира Путина, по словам которого, стоимость нефти может подняться до $100 за баррель, сообщает «Газета.ру».
Американские, японские и индийские официальные лица разговаривали между собой в частном порядке, а также они общались с другими крупными потребителями и производителями нефти. Особенно интенсивно такие разговоры ведутся в последние дни, когда цена на нефть превысила 85 долларов за баррель.
Вашингтон, Токио и Нью-Дели оказывают значительное давление на страны-члены нефтяного картеля ОПЕК+ для того, чтобы увеличить поставки нефти для компенсации значительного роста цен на бирже.
Напомним, в середине октября президент РФ Владимир Путин не исключил, что цена на нефть может достичь 100 долларов за баррель. «Вполне возможно», — ответил российский лидер на соответствующий вопрос в рамках пленарного заседания Российской энергетической недели.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко также не исключил, что стоимость нефти вырастит до 100 долларов за баррель. Этому может способствовать дефицит газа из-за холодной зимы в Европе.