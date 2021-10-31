Индекс «типичного завтрака» рекордно вырос

Аналитики зафиксировали максимальное за последние 10 лет подорожание так называемого индекса «типичного завтрака» - продуктового набора для обычного завтрака. Об этом пишет Financial Times.

Фото: ТАСС ТАСС

«Индикатор завтрака», основанный на фьючерсных ценах на кофе, сахар, молоко, апельсиновый сок, пшеницу и овес, вырос на 63% с 2019 года, большая часть этого скачка пришлась на период с лета текущего года», — говорится в публикации.

В качестве причиной этого явления указываются неурожай ряда сельскохозяйственных культур (из-за плохой погоды), а также проблемы в цепочках поставок продуктов, вызванных последствиями пандемии коронавируса.

В статье также говорится, что крупнейшие производители пищевых продуктов, в том числе Nestlé и Procter & Gamble и прочие, увеличивают цены на свои товары ради получения высокой прибыли. Сообщается, что представители этих компаний говорят о вероятном ухудшении ситуации ценами. Их ускоренный рост ожидается на протяжении, как минимум, еще одного года.